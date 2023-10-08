Резник и Попов досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира-2023 по пляжному волейболу

Эдуард Резник и Сергей Попов после стартовой победы над американцами успешно продолжили свое выступление на чемпионате мира-2023 по пляжному волейболу, который проходит в мексиканском городе Тласкала.

Украинцам, впервые представленным на мировом первенстве за последние десять лет, во втором туре предварительного раунда турнира противостояли представители Бразилии Андре Штайн и Джордж Вандерли.

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Первый сет, несмотря на то что Резник и Попов долго время вели в счете, остался за бразильцами (21:19), которые являются третьей парой мирового рейтинга. Тем не менее украинцы более уверенно забрали вторую партию (21:12), а на тай-брейке вырвали победу (17:15).

ЧМ-2023 по пляжному волейболу. 2-й тур

Украина (Резник / Попов) - Бразилия (Штайн / Вандерли) 2:1 (19:21, 21:12, 17:15)

Эта победа стала для Резника и Попова второй в предварительном раунде и обеспечила им досрочный выход в плей-офф чемпионата мира. Украинский тандем не опустится ниже второго места, также гарантирующего участие в следующем этапе.

В последнем матче группового этапа украинцы встретятся с американцами Майлзом Эвансом и Чейзом Бадингером. Поединок состоится в понедельник, 9 октября, в 6:00 по киевскому времени.

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