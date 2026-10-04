iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Саудовская Аравия остановила строительство стадиона NEOM к ЧМ-2034

Саудовская Аравия фактически отказалась от планов строительства стадиона NEOM Stadium, который должен был стать одной из арен чемпионата мира 2034 года.
Сегодня, 12:10       Автор: Сергей Носенко
Модель NEOM Line city / Getty Images
Модель NEOM Line city / Getty Images

Проект 46-тысячного стадиона планировали разместить внутри футуристического мегапроекта The Line в составе NEOM. Его стоимость оценивалась примерно в 2,5 млрд долларов. Сейчас проект обозначен как находящийся на паузе, а сроки завершения строительства не указаны, сообщает Reuters.

Решение связано с задержками и сокращением масштабов самого NEOM. Еще в апреле глава саудовского суверенного фонда PIF Ясир аль-Румайян заявил, что The Line больше не является приоритетным проектом.

При этом Саудовская Аравия продолжает подготовку к ЧМ-2034. Страна планирует построить или реконструировать 15 стадионов в пяти городах.

По оценке MEED Projects, общая стоимость связанных с чемпионатом строительных проектов составляет около 22,7 млрд долларов.

А тем временем тренер сборной Португалии согласился встретиться с Роналду, чтобы уладить конфликт

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стадион чемпионат мира

Статьи по теме

Магучих заработала рекордные призовые Магучих заработала рекордные призовые
Украина обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 по сокке Украина обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 по сокке
Турция первой забронировала путевку на чемпионат мира-2027 по баскетболу Турция первой забронировала путевку на чемпионат мира-2027 по баскетболу
УЕФА готов бойкотировать чемпионаты мира из-за коммерческой авантюры Инфантино УЕФА готов бойкотировать чемпионаты мира из-за коммерческой авантюры Инфантино

Видео

Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: матчи 10-го тура Первой лиги Украины
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Формула 113:28
Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в Малайзии
Украина12:50
Судаков покинул сборную Украины из-за травмы
НБА12:29
НБА-клуб наняла и уволила комментатора за один день из-за постов, которые он писал в 15 лет
Футбол12:10
Саудовская Аравия остановила строительство стадиона NEOM к ЧМ-2034
Киберспорт11:38
Balu Team распустила состав по Dota 2
Теннис11:04
Снигур за 48 минут разгромила Престон
Формула 110:49
Гран-при Бахрейна отложили
Бокс10:20
Американского боксера обвинили в убийстве
Бокс09:42
Ломаченко получил двух потенциальных соперников для боя в ноябре
Бокс09:15
Уиттакер оказался на настиле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK