Саудовская Аравия остановила строительство стадиона NEOM к ЧМ-2034

Саудовская Аравия фактически отказалась от планов строительства стадиона NEOM Stadium, который должен был стать одной из арен чемпионата мира 2034 года.

Проект 46-тысячного стадиона планировали разместить внутри футуристического мегапроекта The Line в составе NEOM. Его стоимость оценивалась примерно в 2,5 млрд долларов. Сейчас проект обозначен как находящийся на паузе, а сроки завершения строительства не указаны, сообщает Reuters.

Решение связано с задержками и сокращением масштабов самого NEOM. Еще в апреле глава саудовского суверенного фонда PIF Ясир аль-Румайян заявил, что The Line больше не является приоритетным проектом.

При этом Саудовская Аравия продолжает подготовку к ЧМ-2034. Страна планирует построить или реконструировать 15 стадионов в пяти городах.

По оценке MEED Projects, общая стоимость связанных с чемпионатом строительных проектов составляет около 22,7 млрд долларов.

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