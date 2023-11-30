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Всемирная федерация приостановила членство россии, потому что те "распространили юрисдикцию" на оккупированные территории

Главный бадминтонный орган отреагировал на действия россиян.
Сегодня, 15:49
евгения косицкая / Getty Images
евгения косицкая / Getty Images

Членство российской федерации бадминтона во Всемирной федерации было приостановлено, сообщил сайт организации. 

Причиной этому послужили действия россиян, решивших распространить свою юрисдикцию на территории временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. 

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BWF приняла решение на заседании совета организации 11 ноября и теперь должна утвердить его окончательно на ежегодном генеральном собрании 2024 года в китайском городе Чэнду.

Следует отметить, что такое отстранение не запретит российским спортсменам выступать на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. 

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