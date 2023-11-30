Всемирная федерация приостановила членство россии, потому что те "распространили юрисдикцию" на оккупированные территории

Членство российской федерации бадминтона во Всемирной федерации было приостановлено, сообщил сайт организации.

Причиной этому послужили действия россиян, решивших распространить свою юрисдикцию на территории временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Читай также: Скандинавские страны вступили против участия росии и белоруси на ОИ

BWF приняла решение на заседании совета организации 11 ноября и теперь должна утвердить его окончательно на ежегодном генеральном собрании 2024 года в китайском городе Чэнду.

Следует отметить, что такое отстранение не запретит российским спортсменам выступать на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!