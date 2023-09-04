Скандинавские страны вступили против участия росии и белоруси на ОИ

Шведские болельщики на Играх в Рио / sok.se

Спортивные комитеты скандинавских стран провели собрание, на котором еще раз подтвердили свою поддержку Украины.

Олимпийские и параолимпийские комитеты Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии едины в своем мнении, что росиян и беларусов нельзя допускать к международному спорту.

В официальном заявлении по итогам встречи говорится, что страны едины в своем мнении, что страны-агрессоры не должны быть допущены к Олимпийским играм.

Также подчеркивается, что ситуация в Украине не изменилась, следовательно, сейчас неподходящее время даже говорить о возвращении росиян и белорусов.

Напомним, что росия и белорусь не будут представлены на ОИ в Париже, однако МОК может допустить их под нейтральным флагом.

Напомним, ранее стало известно, что росия и белорусь не получили официальных приглашений на Олимпийские игры.

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