iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Скандинавские страны вступили против участия росии и белоруси на ОИ

Север Европы выступил единым фронтом.
Вчера, 20:44
Шведские болельщики на Играх в Рио / sok.se
Шведские болельщики на Играх в Рио / sok.se

Спортивные комитеты скандинавских стран провели собрание, на котором еще раз подтвердили свою поддержку Украины.

Олимпийские и параолимпийские комитеты Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии едины в своем мнении, что росиян и беларусов нельзя допускать к международному спорту.

В официальном заявлении по итогам встречи говорится, что страны едины в своем мнении, что страны-агрессоры не должны быть допущены к Олимпийским играм.

Также подчеркивается, что ситуация в Украине не изменилась, следовательно, сейчас неподходящее время даже говорить о возвращении росиян и белорусов.

Напомним, что росия и белорусь не будут представлены на ОИ в Париже, однако МОК может допустить их под нейтральным флагом.

Напомним, ранее стало известно, что росия и белорусь не получили официальных приглашений на Олимпийские игры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi и Monte сохранили свои позиции Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi и Monte сохранили свои позиции
Полиция Манчестера открыла дело против Антони Полиция Манчестера открыла дело против Антони
Украина - Англия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024 Украина - Англия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Известный режиссер вступился за Рубиалеса Известный режиссер вступился за Рубиалеса
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:22
Киберспорт23:22
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi и Monte сохранили свои позиции
Европа22:58
Полиция Манчестера открыла дело против Антони
Евро-202422:50
Украина - Англия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Европа22:24
Известный режиссер вступился за Рубиалеса
Евро-202422:15
Украина - Англия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа21:50
Саудовский клуб готов сделать Салаха самым дорогим игроков в истории
Евро-202421:30
Украина - Англия: прогноз на матч квалификации Евро-2024
Европа21:09
Румынский клуб подписал игрока за необычный ценник
Олимпийские игры20:44
Скандинавские страны вступили против участия росии и белоруси на ОИ
Игровые20:28
Украина одержала первую победу на Евро-2023 по волейболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK