IBU не допустит российских и белорусских биатлонистов к сезону-2024/25
Международный союз биатлонистов (IBU) не будет рассматривать потенциальное возвращение российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям.
Как сообщает Суспільне, до конца недели в сербском Белграде будет проходить заседание Конгресса IBU.
И, по информации источника, организация не станет обсуждать возвращение биатлонистов стран-агрессоров в любом статусе.
Таким образом, останется в силе отстранение россиян и белорусов, которое действует с момента полномасштабного вторжения страны-404 на территорию Украины.
По этой причине российские и белорусские спортсмены уже пропустили два полноценных биатлонных сезона (2022/23 и 2023/24).
К тому же, они пропустят начало олимпийского отборочного цикла Игр-2026 в Италии, который начнется на стартовом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).
Напомним, что во Львовской области проходит чемпионат Украины по летнему биатлону, где состоялись эстафеты разных областей и городов.
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