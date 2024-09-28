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IBU не допустит российских и белорусских биатлонистов к сезону-2024/25

Биатлонная организация не собирается пересматривать отстранение представителей стран-агрессоров.
Сегодня, 18:28
Биатлон / Getty Images
Биатлон / Getty Images

Международный союз биатлонистов (IBU) не будет рассматривать потенциальное возвращение российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям.

Как сообщает Суспільне, до конца недели в сербском Белграде будет проходить заседание Конгресса IBU.

И, по информации источника, организация не станет обсуждать возвращение биатлонистов стран-агрессоров в любом статусе.

Таким образом, останется в силе отстранение россиян и белорусов, которое действует с момента полномасштабного вторжения страны-404 на территорию Украины.

По этой причине российские и белорусские спортсмены уже пропустили два полноценных биатлонных сезона (2022/23 и 2023/24).

К тому же, они пропустят начало олимпийского отборочного цикла Игр-2026 в Италии, который начнется на стартовом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).

Напомним, что во Львовской области проходит чемпионат Украины по летнему биатлону, где состоялись эстафеты разных областей и городов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война война с россией IBU

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