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Киев и Тернопольская область выиграли эстафеты чемпионата Украины по летнему биатлону

Завершились эстафетные гонки.
Сегодня, 14:21
Дмитрий Грущак. biathlon.com.ua
Дмитрий Грущак. biathlon.com.ua

Во Львовской области проходит чемпионат Украины по летнему биатлону, в рамках которого состоялись эстафетные гонки, где участие принимали команды разных областей и городов.

В мужской эстафете не было равных тернопольчанам. Каждый спортсмен команды заработал только по одному кругу штрафа, что позволило им без проблем одержать победу. А вот в битве за второе место все решили именно выстрелы - благодаря большему количеству промахов представителя Черниговщины, сумские биатлонисты и стали вторыми.

Эстафета. Мужчины

1. Тернопольская область 1:16:13,1 (4)

  • Дмитрий Грущак - 17:42,1 (1)
  • Константин Марценюк - 19:48,5 (1)
  • Евгений Ивченко - 18:47,2 (1)
  • Тарас Тарасюк - 19:55,3 (1)

2. Сумская область - +5:04,8 (10)

  • Андрей Мороз - 20:21,1 (3)
  • Александр Биланенко-мол. - 19:57,7 (2)
  • Святослав Ершов - 21:26,4 (3)
  • Владислав Чихарь - 19:32,7 (2)

3. Черниговская область-1 - +6:47,9 (14)

  • Олег Лысенко - 21:11,1 (5)
  • Владимир Аксюта - 20:12,2 (4)
  • Дмитрий Крюков - 19:20,0 (2)
  • Егор Макаренко - 22:17,7 (3)

Интрига в борьбе за золото у женщин была значительно выше, ведь в итоге первая команда Киева опередила Черниговскую область менее чем на минуту. Варвара Калита хоть и заработала только один круг штрафа, по ходу не смогла привезти своей команде золото.

А вот Анастасия Марусик из Тернопольской области не справилась со стрельбой, заработав целых пять кругов штрафа, что опустило команду на пятую строчку. Бронза же досталась сборной Сумской области.

Эстафета. Женщины

1. Киев-1 - 1:15:44.1  (10)

  • Валерия Шейгас - 17:47.7 (1)
  • Лилия Стеблина - 20:17.6 (6)
  • Ирина Шевченко - 18:01.9 (0)
  • Виктория Хвостенко - 19:36.9 (3)

2. Черниговская область-1 - +54.6 (4)

  • Валерия Дмитренко - 17:18.4 (0)
  • Мария Голоборода - 18:05.8 (0)
  • Инна Антоненко - 21:45.5 (3)
  • Варвара Калита - 19:29.0 (1)

3. Сумская область - +2:57.4 (6)

  • Валерия Мартыненко - 19:46.6 (0)
  • Ева Мартыненко - 20:09.2 (3)
  • Валентина Семеренко - 21:14.2 (3)
  • Полина Пуцко - 17:31.5 (0)

Отметим, что лидер мужской сборной Дмитрий Пидручный, как и на чемпионате мира, выиграл суперспринт чемпионата Украины.

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