Пидручный выиграл суперспринт на летнем ЧМ-2024 по биатлону, Тищенко - второй

В пятницу, 23 августа, на летнем чемпионате мира-2024 по биатлону, который проходит в эстонском Отепяе состоялся финал мужского суперспринта.

Триумфаторами гонки стали украинские спортсмены. Дмитрий Пидручный с одним промахом стал чемпионом, а Артем Тищенко также с одним штрафным кругом завоевал серебряную награду.

