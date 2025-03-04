Финляндия выиграла биатлонное шоу дуэтов, Джима и Пидручный не прошли квалификацию

Украинские биатлонисты дебютировали в Skidskyttekampen в Стокгольме.

Сборная Украины дебютировала в выставочной гонке в столице Швеции. Победу в шоу отпраздновали финны Суви Минккинен и Теро Сеппяля.

Формат соревнований предусматривал квалификацию в двух группах. Украинцы Юлия Джима и Дмитрий Пидручный финишировали седьмыми и не прошли в финал Skidskyttekampen. В утешительных личных стартах они финишировали вне топ-3.

В финале же главная борьба развернулась между хозяевами соревнований и финскими биатлонистами. Ханна Эберг и Мартин Понсилуома конкурировали с Минккинен и Сеппяля до последнего, но проиграли на финише одну секунду. Дополнила подиум Норвегия.

Skidskyttekampen, дуэты

1. Финляндия (Суви Минккинен/Терро Сепяля) 16:41.8 минуты

2. Швеция (Ханна Эберг/Мартин Понсилуома) +1.0

3. Норвегия (Юни Арнеклейв/Ветле Кристиансен) +8.7

К слову, накануне Александра Меркушина завоевала медаль на ЧМ-2025 среди юниоров.

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