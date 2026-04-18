Пидручный оценил перспективы завершения карьеры

Когда может закончить спортивную деятельность.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился размышлениями о своём будущем в биатлоне.

Добавим, что ранее спортсмен, спустя десять лет, решил сменить личного тренера.

"Уже давно говорил, что принимаю решение от сезона к сезону. Конечно, всегда есть мысли о завершении карьеры, думаю, у каждого спортсмена такие мысли возникают", - приводит слова биатлониста Суспільне Спорт.

Каждый спортсмен об этом думает, и я тоже уже давно размышляю о том, когда завершить карьеру. Но пока попадаю в команду как один из лидеров, а прошлый год был одним из самых успешных в моей карьере.

