Пидручный оценил перспективы завершения карьеры

Когда может закончить спортивную деятельность.
Сегодня, 11:12       Автор: Валентина Чорноштан
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился размышлениями о своём будущем в биатлоне.

Добавим, что ранее спортсмен, спустя десять лет, решил сменить личного тренера.

"Уже давно говорил, что принимаю решение от сезона к сезону. Конечно, всегда есть мысли о завершении карьеры, думаю, у каждого спортсмена такие мысли возникают", - приводит слова биатлониста Суспільне Спорт.

Каждый спортсмен об этом думает, и я тоже уже давно размышляю о том, когда завершить карьеру. Но пока попадаю в команду как один из лидеров, а прошлый год был одним из самых успешных в моей карьере.

Тем временем новая  наставница женской сборной Украины обозначила задачи на сезон.

