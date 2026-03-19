Лидер сборной Украины досрочно завершил сезон

Дмитрий Пидручный испытывает проблемы со здоровьем.
Сегодня, 17:22       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Лдиер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный досрочно завершил сезон.

Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях, сославшись на проблемы со здоровьем.

Напомним, что перед последним этапом Кубка мира украинец занимает 34-ю строчку в личном зачете. На счету Пидручного 12 финишей в зачетной зоне и один - в топ-10.

Биатлонист надеется восстановиться к старте чемпионата Украины.

К сожалению, международный соревновательный сезон 2025/26 для меня завершен. Организм дал сбой. До последнего надеялся, что смогу завтра выйти на старт, но сегодня на тренировке понял, что проблемы серьезные. В таком состоянии я не смогу показать хороший результат и помочь команде. Надеюсь, что смогу восстановиться и выступить на чемпионате Украины в Буковеле в конце марта

Ранее также сообщалось, что женская сборная Украины потеряла пятую квоту.

