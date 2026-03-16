Украина теряет пятую квоту в женском биатлоне впервые за 20 лет

Четыре квоты на личные гонки, рекордно низкий результат украинских биатлонисток.
Сегодня, 09:59       Автор: Валентина Чорноштан
Кристина Дмитренко / Getty Images

Сборная Украины по биатлону досрочно потеряла женскую квоту на личные гонки следующего сезона Кубка мира.

Причиной такой потери стало то, что Украина не финишировала в топ-10 в женском зачете Кубка наций, тем самым лишившись квоты на личные гонки следующего сезона Кубка мира по биатлону.

Напомним, что недавно в Отепяя состоялись шесть стартов, четыре из которых учитывались в зачете Кубка наций. В этих гонках украинские биатлонистки заработали 437 очков и заняли 14-е место, чего оказалось недостаточно для сохранения полноценного количества квот на следующий сезон.

Добавим, что четыре квоты на личные женские гонки Кубка мира по биатлону это худший результат Украины за 21 год. В последний раз сборная стартовала таким количеством спортсменок в сезоне 2005/06.

