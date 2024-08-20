Назван состав Украины на летний чемпионат мира по биатлону

Сборная Украины представила составы на чемпионат мира по летнему биатлону, который состоится в Отепяе, Эстония.

Мужчины: Антон Дудченко, Степан Кинаш, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал

Женщины: Надежда Белкина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Дарья Чалык

Юниоры: Богдан Борковский, Степан Кинаш, Егор Макаренко, Виталий Мандзин, Сергей Супрун, Михаил Хмель

Юниорки: Елена Городная, Александра Меркушина, Ксения Приходько, Полина Пуцко, Виктория Хвостенко, Алина Хмель

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Отметим, что Ирина Петренко не выступит на турнире, ведь сломала ногу.

Соревнования проведут с 22 по 25 августа.

На чемпионате мира проведут спринты и суперспринты среди всех категорий. Только среди юниоров и юниорок будут гонки преследования, а масс-старты проведут только среди взрослых.

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