Вита Семеренко отстранена за нарушение антидопинговых правил

Украинская биатлонистка Вита Семеренко получила наказание от Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ).

Девушка была отстранена за нарушение антидопинговых правил, поскольку пропустила 3 ​​теста в течение года.

Сейчас 38-летня биатлонистка находится в списке временно отстраненных спортсменов.

Отстранение Виты действует с 20 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что чемпионку мира по биатлону признали виновной в деле о мошенничестве с банковской картой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!