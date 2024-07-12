Вита Семеренко отстранена за нарушение антидопинговых правил
Украинка получила временное наказание.
Украинская биатлонистка Вита Семеренко получила наказание от Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ).
Девушка была отстранена за нарушение антидопинговых правил, поскольку пропустила 3 теста в течение года.
Сейчас 38-летня биатлонистка находится в списке временно отстраненных спортсменов.
Отстранение Виты действует с 20 марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что чемпионку мира по биатлону признали виновной в деле о мошенничестве с банковской картой.
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