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Жаклен выиграл спринт в Новом Месте, три из четырех украинцев квалифицировались в пасьют

В Чехии стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону.
Сегодня, 21:15
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В четверг, 6 марта, после чемпионата мира продолжился Кубок мира по биатлону сезона-2024/25.

Стартовой гонкой седьмого этапа в чешском Новом Месте стал мужской спринт, в котором Украину представляли Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный.

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Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Пидручный, который с двумя промахами стал 35-м. Также в очках удалось финишировать Мандзину - с одной ошибкой он завершил гонку на 38-й позиции.

Дудченко с одной незакрытой мишенью стал 57-м и также квалифицировался в гонку преследования. Тищенко с одним промахом финишировал 77-м.

Выиграл спринтерскую гонку француз Эмильен Жаклен. Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель, а замкнул тройку норвежец Йоханнес Бе.

Кубок мира. Нове Место
Мужской спринт

  1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) 23:13.3
  2. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0)+19.8
  3. Йоханнес Бе (Норвегия, 2+0) +20.9

...

35. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+0) +1:49.3
38. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:53.2
57. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:33.6
77. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +3:19.2

В пятницу, 7 марта, седьмой этап Кубка мира в Новом Месте продолжится женским спринтом.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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