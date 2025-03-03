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Сборная Украины определила состав мужской команды на этап Кубка мира

Тренерский штаб возьмет в Чехию пятерых биатлонистов.
Сегодня, 13:56
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

Надежда Белова объявила состав мужской команды на седьмой этап Кубка мира. В чешский Нове-Место отправятся все спортсмены с очковым наследием, сообщает Biathlonnews.

Компанию Дмитрию Пидручному (324 очка), Виталию Мандзину (218), Антону Дудченко (154) и Тарасу Лесюку (11) составит Артем Тищенко. После чемпионата мира состав команды покинул Денис Насыко. Он будет соревноваться на уровне Кубка IBU.

Этап Кубка мира по биатлону 2024/25 состоится в Чехии 6-9 марта. В программу соревнований входят спринты, гонки преследования, эстафеты. Лучшим результатом сезона для украинцев остаются 4-е места Мандзина (Контиолахти) и Пидручного (Оберхоф).

Кстати, латыш Расторгуевс досрочно завершил сезон после драки с тренером.

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