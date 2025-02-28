Избитый тренером биатлонист досрочно завершил сезон из-за перелома
Латвийский биатлонист Андрейс Расторгуевс сообщил, что больше не примет участия в гонках нынешнего сезона.
Спортсмен досрочно завершил выступления в текущей кампании из-за перелома пальца, который он получил вследствие избиения тренером сборной Илмарсом Брицисом во время чемпионата мира-2025.
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Об этом биатлонист сообщил в своем Instagram, продемонстрировав снимок травмы.
"К сожалению, последний старт сезона 2024/25 уже состоялся", - написал Расторгуевс.
"Палец сломан, но не Андрейс. Спасибо всем за поддержку!" - отметил спортсмен.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Латвии был отправлен в отставку после драки с Расторгуевсом.
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