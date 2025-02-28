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Избитый тренером биатлонист досрочно завершил сезон из-за перелома

Латвиец Андрейс Расторгуевс подтвердил наличие последствий скандального инцидента.
Сегодня, 14:38
Андрейс Расторгуевс / Getty Images
Андрейс Расторгуевс / Getty Images

Латвийский биатлонист Андрейс Расторгуевс сообщил, что больше не примет участия в гонках нынешнего сезона.

Спортсмен досрочно завершил выступления в текущей кампании из-за перелома пальца, который он получил вследствие избиения тренером сборной Илмарсом Брицисом во время чемпионата мира-2025.

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Об этом биатлонист сообщил в своем Instagram, продемонстрировав снимок травмы.

"К сожалению, последний старт сезона 2024/25 уже состоялся", - написал Расторгуевс.

"Палец сломан, но не Андрейс. Спасибо всем за поддержку!" - отметил спортсмен.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Латвии был отправлен в отставку после драки с Расторгуевсом.

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Избитый тренером биатлонист досрочно завершил сезон из-за перелома
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