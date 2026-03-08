iSport.ua
Украинки стали призерками в эстафете на юниорском чемпионате мира

Украина завершила мировое первенство по биатлону с шестью наградами.
Сегодня, 18:39       Автор: Игорь Мищук
Александра Меркушина / Getty Images
Александра Меркушина / Getty Images

Сборная Украины выборола бронзовую медаль в эстафете юниорок на юниорском чемпионате мира-2026 по биатлону в немецком Арбере.

Украину в этой гонке представляли Татьяна Тарасюк, Ксения Приходько, Валерия Шейгас и Александра Меркушина.

Читай также: Украинки финишировали вне топ-10 последней в сезоне женской эстафеты

Украинская команда на протяжении всей дистанции претендовала на награды и, несмотря на десять дополнительных патронов и штрафной круг у Меркушиной на последнем отрезке эстафеты, сумела финишировать третьей.

Сборная Украины уступила только Франции и Германии.

Юниорский ЧМ-2026
Эстафета, юниорки

  1. Германия (0+10) 1:13:36,5
  2. Франция (2+8) +3,7
  3. Украина (1+10) +19,5
  4. Норвегия (2+15) +28,2
  5. Чехия (0+8) +44,8
  6. Словения (3+16) +3:45,6

Для Украины эта медаль юниорского ЧМ-2026 в Арбере стала шестой.

Ранее Тарас Тарасюк взял серебро в индивидуальной гонке среди юниоров, Виктория Хвостенко в индивидуальной гонке у девушек стала бронзовой призеркой, а Александра Меркушина выиграла серебро в индивидуальной гонке среди юниорок и стала чемпионкой в масс-старте-60. Также украинки завоевали бронзу в эстафете у девушек.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по биатлону юниорский чемпионат мира Александра Меркушина

