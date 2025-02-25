iSport.ua
Русский Українська

Тренер биатлонной сборной избил лидера команды на чемпионате мира

Спортсмен пожаловался на перелом пальца, разбитый нос и повреждение плеча.
Сегодня, 15:59
Андрейс Расторгуевс / Getty Images
Андрейс Расторгуевс / Getty Images

Латвийский биатлонист Андрейс Расторгуевс сообщил, что тренер сборной Илмарс Брициc избил его во время чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде.

Как заявил спортсмен, скандальный инцидент произошел после одиночной смешанной эстафеты 20 февраля, в которой он сам участия не принимал.

Читай также: "Не такого я ожидал": Пидручный подвел итоги чемпионата мира-2025 по биатлону

"После одиночной смешанной эстафеты произошел серьезный инцидент, который поставил под угрозу мое участие в мужской эстафете и масс-старте. Инцидент связан с тренером, который меня избил. Думаю, что он сломал мне палец, разбил нос. Также, возможно, серьезно травмировано плечо. Я поеду в больницу, чтобы выяснить, насколько серьезны повреждения", - сказал Расторгуевс.

По словам спортсмена, он пришел в комнату Брициcа, чтобы обсудить инцидент, который произошел в прошлом году.

"Он просто вытолкнул меня из комнаты и начал поднимать на меня руки. Он напал на меня. Два человека из команды пытались нас разнять. Врач Алдис Цирулис оказал мне первую помощь, наложив повязку на руку и попытавшись зафиксировать плечо. В принципе, меня просто вывели из игры.

Я раньше говорил, что мои соревновательные лыжи пропали в прошлом году. Я об этом сообщал сервисной команде и генсеку федерации биатлона. Брицис пришел и сказал, что он ничего не брал. У меня был один свидетель, который все видел и слышал. Я ему сказал, или отдайте мне мои лыжи, или я буду обращаться в другие инстанции", - заявил Расторгуевс.

В свою очередь Брициc подтвердил информацию об инциденте, но заявил, что биатлонист в прошлом году накинулся на сервисную команду, потому что кто-то украл у него лыжи. По словам тренера, он считает, что спортсмен лжет, и отказался с ним разговаривать, пока тот не извинится перед сервисом.

"Он пришел ко мне в номер, и я сказал ему, что пока он не извинится перед сервисом, нам не о чем говорить. Тогда он заявил, что лыжи украл я, а не сервис.

Какая у меня могла быть реакция? Конечно, я был возмущен. Я не помню, какие именно слова я говорил, но сказал, что за такие обвинения можно получить в лицо. Он засмеялся и сказал, что я просто трепло, а не человек дела. Он был не в себе. Мне пришлось как-то вывести его из комнаты, потому что я был там один со своим полуторагодовалым сыном Эмилем", - приводит слова тренера Nra.lv.

В то же время президент латвийской федерации биатлона Каспарс Сакниньш заявил, что федерация воздержится от комментариев, пока не выяснит все обстоятельства инцидента.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок биатлонного сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: латвия чемпионат мира по биатлону

Статьи по теме

Стремсхейм выиграл масc-старт на ЧМ-2025, украинцы за пределами топ-25 Стремсхейм выиграл масc-старт на ЧМ-2025, украинцы за пределами топ-25
Норвегия триумфовала в мужской эстафете на ЧМ-2025, сборная Украины замкнула топ-8. Норвегия триумфовала в мужской эстафете на ЧМ-2025, сборная Украины замкнула топ-8.
Украина определилась с составом на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира Украина определилась с составом на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира
"Никаких шансов даже навязать борьбу": Дудченко раскрыл причину провала Украины в сингл-миксте "Никаких шансов даже навязать борьбу": Дудченко раскрыл причину провала Украины в сингл-миксте

Видео

Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя
Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

17:20
Экстра-лига по футзалу: Aurora разбила Athletic, Сухая Балка сыграет с Соколом, матчи ХИТа и Урагана
Бокс16:58
"Может случиться с каждым": Баколе оценил последствия поражения от Паркера
Бокс16:33
Промоутер Дюбуа назвал имена потенциальных соперников
Биатлон15:59
Тренер биатлонной сборной избил лидера команды на чемпионате мира
Европа15:18
Арсенал вместо центрфорварда нашел очередного вингера
Европа15:05
Тренер Милана пребывает на грани увольнения - установлены сроки, чтобы исправить ситуацию
Бокс14:41
"Многие люди назовут меня сумасшедшим": Стивенсон нашел способного победить Усика
Бокс14:28
"Нокаутировал бы любого": Тренер Паркера оценил победу над Баколе
Европа13:51
Дисквалификация Забарного: ФА рассмотрела апелляцию Борнмута
Европа13:48
Обозвал соперников обезьянами: Галатасарай обвинил Моуринью в расизме и подаст в суд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK