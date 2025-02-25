Тренер биатлонной сборной избил лидера команды на чемпионате мира

Латвийский биатлонист Андрейс Расторгуевс сообщил, что тренер сборной Илмарс Брициc избил его во время чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде.

Как заявил спортсмен, скандальный инцидент произошел после одиночной смешанной эстафеты 20 февраля, в которой он сам участия не принимал.

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"После одиночной смешанной эстафеты произошел серьезный инцидент, который поставил под угрозу мое участие в мужской эстафете и масс-старте. Инцидент связан с тренером, который меня избил. Думаю, что он сломал мне палец, разбил нос. Также, возможно, серьезно травмировано плечо. Я поеду в больницу, чтобы выяснить, насколько серьезны повреждения", - сказал Расторгуевс.

По словам спортсмена, он пришел в комнату Брициcа, чтобы обсудить инцидент, который произошел в прошлом году.

"Он просто вытолкнул меня из комнаты и начал поднимать на меня руки. Он напал на меня. Два человека из команды пытались нас разнять. Врач Алдис Цирулис оказал мне первую помощь, наложив повязку на руку и попытавшись зафиксировать плечо. В принципе, меня просто вывели из игры.

Я раньше говорил, что мои соревновательные лыжи пропали в прошлом году. Я об этом сообщал сервисной команде и генсеку федерации биатлона. Брицис пришел и сказал, что он ничего не брал. У меня был один свидетель, который все видел и слышал. Я ему сказал, или отдайте мне мои лыжи, или я буду обращаться в другие инстанции", - заявил Расторгуевс.

В свою очередь Брициc подтвердил информацию об инциденте, но заявил, что биатлонист в прошлом году накинулся на сервисную команду, потому что кто-то украл у него лыжи. По словам тренера, он считает, что спортсмен лжет, и отказался с ним разговаривать, пока тот не извинится перед сервисом.

"Он пришел ко мне в номер, и я сказал ему, что пока он не извинится перед сервисом, нам не о чем говорить. Тогда он заявил, что лыжи украл я, а не сервис.

Какая у меня могла быть реакция? Конечно, я был возмущен. Я не помню, какие именно слова я говорил, но сказал, что за такие обвинения можно получить в лицо. Он засмеялся и сказал, что я просто трепло, а не человек дела. Он был не в себе. Мне пришлось как-то вывести его из комнаты, потому что я был там один со своим полуторагодовалым сыном Эмилем", - приводит слова тренера Nra.lv.

В то же время президент латвийской федерации биатлона Каспарс Сакниньш заявил, что федерация воздержится от комментариев, пока не выяснит все обстоятельства инцидента.

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