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"Не такого я ожидал": Пидручный подвел итоги чемпионата мира-2025 по биатлону

Лидер украинской команды не смог добыться успеха в Швейцарии.
Сегодня, 13:05
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный высказался про прошедший чемпионат мира-2025.

Украинец сделал пост в социальной сети, в котором признался, что ожидал гораздо большего от себя.

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"Не такого чемпионата мира я ожидал. Думаю, что вы тоже. Особенно если учесть результаты на предыдущих этапах Кубка мира.

Чем запомнился мне этот чемпионат мира: несколькими падениями, тремя сломанными палками (больше, чем за последние два года), одной поломанной лыжей, травмой и по-настоящему летней погодой.

С позитива могу отметить только вашу поддержку. Спасибо за все сообщения и за то, что вы болеете в каждой гонке. Предстоит детальный анализ и выводы. Вернусь сильнее".

В индивидуальных стартах Дмитрий ни разу не финишировал в цветочной зоне: 37-й в спринте, 30-й в гонке преследования и 30-й в масс-старте. Индивидуальную гонку он пропустил из-за травмы.

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