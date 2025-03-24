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Футбол

Англия разгромила Латвию в отборе на ЧМ-2026

"Три льва" одержали легкую победу.
Вчера, 23:51       Автор: Василий Медвидь
Гарри Кейн и Деклан Райс / Getty Images
Гарри Кейн и Деклан Райс / Getty Images

В рамках отбора на Чемпионат мира-2026 Англия встретилась с Латвией.

В конце первого тайма «три льва» вышли вперед. Счет открыл Рис Джеймс.

Во второй половине встречи подопечные Томаса Тухеля довели счет до разгромного. На 68-ой и 76-ой минуте забивали Гарри Кейн и Эберече Эзе.

Англия - Латвия 3:0

Голы: Джеймс. 37, Кейн, 68, Эзе, 76

Англия: Пикфорд - Джеймс, Гейи, Конса, Льюис-Скелли (Уокер, 79) - Беллингем (Фоден, 67), Райс (Хендерсон, 79), Боуен (Эзе, 61), Роджерс, Рэшфорд (Джонс, 79) - Кейн

Латвия: Звиедрис, Цыганикс, Балодис (Слиеде,83), Черномордийс, Юрковскис (Дашкевичс, 61), Савалникс (Ягодинскис, 54) - Икауньекс (Мельникс, 83), Зеленковс, Савельевс, Яунземс - Гутковскис (Ситс, 61)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: латвия англия

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