Англия разгромила Латвию в отборе на ЧМ-2026
В рамках отбора на Чемпионат мира-2026 Англия встретилась с Латвией.
В конце первого тайма «три льва» вышли вперед. Счет открыл Рис Джеймс.
Во второй половине встречи подопечные Томаса Тухеля довели счет до разгромного. На 68-ой и 76-ой минуте забивали Гарри Кейн и Эберече Эзе.
Англия - Латвия 3:0
Голы: Джеймс. 37, Кейн, 68, Эзе, 76
Англия: Пикфорд - Джеймс, Гейи, Конса, Льюис-Скелли (Уокер, 79) - Беллингем (Фоден, 67), Райс (Хендерсон, 79), Боуен (Эзе, 61), Роджерс, Рэшфорд (Джонс, 79) - Кейн
Латвия: Звиедрис, Цыганикс, Балодис (Слиеде,83), Черномордийс, Юрковскис (Дашкевичс, 61), Савалникс (Ягодинскис, 54) - Икауньекс (Мельникс, 83), Зеленковс, Савельевс, Яунземс - Гутковскис (Ситс, 61)
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