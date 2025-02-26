Тренер сборной Латвии был отправлен в отставку после драки с Расторгуевсом

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис покинет свой пост.

Пресс-служба Федерации биатлона Латвии сообщила, что специалист подал в отставку.

"Мы хотели бы проинформировать вас о ситуации и принятых решениях относительно инцидента Расторгуевсом и Брицисом во время чемпионата мира в Ленцергайде.

Федерация обратилась за разъяснениями ко всем членам латвийской команды с просьбой объяснить ситуацию, чтобы получить исчерпывающую информацию и услышать все мнения в такой критический момент, чтобы федерация могла принять обоснованные решения для будущего биатлона.

25 февраля Брицис ушел в отставку с поста тренера сборной Латвии. Олимпийский комитет Латвии и Международный союз биатлонистов проинформированы".

Сообищается, что Расторгуевс не продолжит сезон по состоянию здоровья.

Ранее Расторгуевс заявил, что тренер сборной Латвии сломал ему палец и травмировал плечо на ЧМ по биатлону.

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