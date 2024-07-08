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"Тяжелый день для Украины": Свитолина заплакала во время интервью после победы на Уимблдоне

На украинку нахлынули эмоции, которые она не сдерживала, вспоминая обстрелы украинских городов.
Сегодня, 18:14
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Элина Свитолина стала участницей четвертьфинала Уимблдона после победы над китаянкой Ван Синьюй в рамках 1/8 финала турнира.

Сразу после своего триумфа украинская теннисистка, которая вышла на матч с черной ленточкой, дала традиционное интервью.

Во время разговора она не сдержала слез, вспоминая утренние обстрелы городов Украины, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

"Конечно, с моей стороны сегодня было хорошее выступление. Знаете, это очень тяжелый день для украинского народа", - цитирует Элину The Tennis Letter.

"Сегодня было непросто сосредоточиться на матче. С самого утра было трудно читать новости. Выйти на корт было крайне тяжело. Так что я рада, что смогла сегодня сыграть и одержать победу".

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Напомним что на ISPORT доступны расписание и результаты выступлений украинских теннисисток на Уимблдоне 2024 года.

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