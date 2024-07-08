"Тяжелый день для Украины": Свитолина заплакала во время интервью после победы на Уимблдоне

На украинку нахлынули эмоции, которые она не сдерживала, вспоминая обстрелы украинских городов.

Элина Свитолина стала участницей четвертьфинала Уимблдона после победы над китаянкой Ван Синьюй в рамках 1/8 финала турнира.

Сразу после своего триумфа украинская теннисистка, которая вышла на матч с черной ленточкой, дала традиционное интервью.

Во время разговора она не сдержала слез, вспоминая утренние обстрелы городов Украины, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

"Конечно, с моей стороны сегодня было хорошее выступление. Знаете, это очень тяжелый день для украинского народа", - цитирует Элину The Tennis Letter.

"Сегодня было непросто сосредоточиться на матче. С самого утра было трудно читать новости. Выйти на корт было крайне тяжело. Так что я рада, что смогла сегодня сыграть и одержать победу".

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Напомним что на ISPORT доступны расписание и результаты выступлений украинских теннисисток на Уимблдоне 2024 года.

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