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Украинцы на Уимблдоне: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет расписание матчей украинских теннисистов на турнире Большого шлема.
Сегодня, 13:41
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В понедельник, 3 июля, стартовал основной этап легендарного теннисного турнира – Уимблдон. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета сойдутся множество спортсменов из разных стран мира.

Среди них также будут и украинские представители тенниса: пять теннисисток сумели пробиться в финальную стадию турнира. Также в парном разряде Украину представят сестры Киченок.

Следите за результатами наших соотечественников вместе с ISPORT.

1-й день, 3 июля

Женщины, одиночный разряд, первый раунд

  • 14:15, Леся Цуренко - Клэр Лю (США)
  • 15:00, Катерина Байндль - Лейла Фернандес (Канада)
  • 17:30, Винус Уильямс (США) - Элина Свитолина

2-й день, 4 июля

Женщины, одиночный разряд, первый раунд

  • 13:00, Джессика Манейро (Испания) - Ангелина Калинина
  • 13:00, Мария Саккари (Греция) - Марта Костюк

3-й день, 5 июля

Женщины, парный разряд, первый раунд

  • 13:00, Х. Уотсон/Х. Дарт (Великобритания) - Л. Киченок/Е. Остапенко (Украина/Латвия)
  • 13:00, Э. Мертенс/С. Сандерс (Бельгия/Австралия) - Н. Киченок/А. Росольска (Украина/Польша)
  • 13:00, Д. Сэвилл/К. Байндль (Австралия/Украина) - А. Фридзам/М. Шериф (Германия/Египет)
  • 13:00, Э. Коччиаретто/К. Таусон (Италия/Дания) - Е. Рьюз/М. Костюк (Румыния/Украина)
  • 13:00, А. Гуарачи/Э. Рутклифф (Чили/Австралия) - А. Калинина/И-К. Бегу (Украина/Румыния)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис уимблдон

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