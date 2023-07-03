Украинцы на Уимблдоне: расписание и результаты матчей
ISPORT представляет расписание матчей украинских теннисистов на турнире Большого шлема.
В понедельник, 3 июля, стартовал основной этап легендарного теннисного турнира – Уимблдон. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета сойдутся множество спортсменов из разных стран мира.
Среди них также будут и украинские представители тенниса: пять теннисисток сумели пробиться в финальную стадию турнира. Также в парном разряде Украину представят сестры Киченок.
Следите за результатами наших соотечественников вместе с ISPORT.
1-й день, 3 июля
Женщины, одиночный разряд, первый раунд
- 14:15, Леся Цуренко - Клэр Лю (США)
- 15:00, Катерина Байндль - Лейла Фернандес (Канада)
- 17:30, Винус Уильямс (США) - Элина Свитолина
2-й день, 4 июля
Женщины, одиночный разряд, первый раунд
- 13:00, Джессика Манейро (Испания) - Ангелина Калинина
- 13:00, Мария Саккари (Греция) - Марта Костюк
3-й день, 5 июля
Женщины, парный разряд, первый раунд
- 13:00, Х. Уотсон/Х. Дарт (Великобритания) - Л. Киченок/Е. Остапенко (Украина/Латвия)
- 13:00, Э. Мертенс/С. Сандерс (Бельгия/Австралия) - Н. Киченок/А. Росольска (Украина/Польша)
- 13:00, Д. Сэвилл/К. Байндль (Австралия/Украина) - А. Фридзам/М. Шериф (Германия/Египет)
- 13:00, Э. Коччиаретто/К. Таусон (Италия/Дания) - Е. Рьюз/М. Костюк (Румыния/Украина)
- 13:00, А. Гуарачи/Э. Рутклифф (Чили/Австралия) - А. Калинина/И-К. Бегу (Украина/Румыния)