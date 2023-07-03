Украинцы на Уимблдоне: расписание и результаты матчей

В понедельник, 3 июля, стартовал основной этап легендарного теннисного турнира – Уимблдон. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета сойдутся множество спортсменов из разных стран мира.

Среди них также будут и украинские представители тенниса: пять теннисисток сумели пробиться в финальную стадию турнира. Также в парном разряде Украину представят сестры Киченок.

Следите за результатами наших соотечественников вместе с ISPORT.

1-й день, 3 июля

Женщины, одиночный разряд, первый раунд

14:15, Леся Цуренко - Клэр Лю (США)

15:00, Катерина Байндль - Лейла Фернандес (Канада)

17:30, Винус Уильямс (США) - Элина Свитолина

2-й день, 4 июля

Женщины, одиночный разряд, первый раунд

13:00, Джессика Манейро (Испания) - Ангелина Калинина

13:00, Мария Саккари (Греция) - Марта Костюк

3-й день, 5 июля

Женщины, парный разряд, первый раунд