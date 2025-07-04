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Свитолина уступила Мертенс в третьем раунде Уимблдона

Украинская теннисистка завершила выступления на мэйджоре.
Сегодня, 21:37       Автор: Антон Федорцив
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла бельгийке Элизе Мертенс в 1/16 финала Уимблдонского турнира. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

Украинка легко взяла первый гейм. Впрочем, дальше бельгийская теннисистка полностью завладела инициативой. Она до конца первого сета одерживала верх и на собственных, и на чужих подачах. Как следствие, Мертенс повела по партиям всего за 27 минут.

Второй сет получился гораздо более конкурентным. После обмена брейками в дебюте соперницы фактически шли нога в ногу, создавая максимальные препятствия друг другу. В конце концов, дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась Мертенс.

Уимблдон
женщины, 3-й раунд
Элизе Мертенс (Бельгия, 24) – Элина Свитолина (Украина, 14) – 6:1, 7:6

К слову, ранее аргентинка Солана Сьерра установила рекорд Уимблдона среди лаки-лузеров.

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