Свитолина уступила Мертенс в третьем раунде Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла бельгийке Элизе Мертенс в 1/16 финала Уимблдонского турнира. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

Украинка легко взяла первый гейм. Впрочем, дальше бельгийская теннисистка полностью завладела инициативой. Она до конца первого сета одерживала верх и на собственных, и на чужих подачах. Как следствие, Мертенс повела по партиям всего за 27 минут.

Второй сет получился гораздо более конкурентным. После обмена брейками в дебюте соперницы фактически шли нога в ногу, создавая максимальные препятствия друг другу. В конце концов, дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась Мертенс.

Уимблдон

женщины, 3-й раунд

Элизе Мертенс (Бельгия, 24) – Элина Свитолина (Украина, 14) – 6:1, 7:6

К слову, ранее аргентинка Солана Сьерра установила рекорд Уимблдона среди лаки-лузеров.

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