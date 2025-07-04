iSport.ua
Русский Українська

Молодая аргентинка установила рекорд Уимблдона

Национальная первая ракетка проводит мэйджор мечты.
Сегодня, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Солана Сьерра / Getty Images
Солана Сьерра / Getty Images

Аргентинская теннисистка Солана Сьерра сенсационно вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира. Она стала первой лаки-лузером Открытой эры с таким достижением, сообщает OptaAce.

Сьерра проиграла в финале квалификации, но попала в основную сетку после снятия соперниц. В первом раунде аргентинка выбила австралийскую теннисистку Оливию Гадецки, во втором – британку Кэти Бултер, а в третьем – испанскую теннисистку Кристину Буксу.

Для Сьерры Уимблдон этого года стал первым в карьере с выступлениями в основе. Она уже обновила персональный рекорд выступлений на мэйджорах. До этого 21-летняя аргентинка дважды вылетала в первых кругах (US Open, Ролан Гаррос).

Напомним, француз Джованни Мпетши Перрикар побил скоростной рекорд Уимблдонского турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Солана Сьерра

Статьи по теме

Ястремская: В матчах против россиян совсем другие ощущения, еще больше хочется выиграть Ястремская: В матчах против россиян совсем другие ощущения, еще больше хочется выиграть
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина поборется за выход в 1/8 финала, матч Костюк в парном разряде Украинцы на Уимблдоне: Свитолина поборется за выход в 1/8 финала, матч Костюк в парном разряде
Ястремская совершила победный камбек против "нейтралки" на Уимблдоне Ястремская совершила победный камбек против "нейтралки" на Уимблдоне
Стародубцева потерпела поражение во втором раунде Уимблдона Стародубцева потерпела поражение во втором раунде Уимблдона

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первые четвертьфиналы на Клубно ЧМ, Дания - Швеция, Геермания - Польша на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

НБА20:06
Шульга узнал приговор Бостона по участию в Летней лиге НБА
Формула 119:35
Гран-при Великобритании: Норрис стал лидером второй практики, Леклер и Хэмилтон за ним
Европа19:25
МЮ сразится с Эвертоном за звезду неудачника АПЛ
Европа19:17
Лидер Интера хочет уйти в турецкий чемпионат
Украина18:41
Верес подписал нападающего Ворсклы
Европа18:40
Ювентус рассматривает разорвание контракта с Влаховичем
Европа18:08
Аталанта отдала солидную сумму за несовершеннолетнего таланта
Европа17:58
Сразу пять игроков Манчестер Юнайтед заявили о желании покинуть клуб
Теннис17:30
Молодая аргентинка установила рекорд Уимблдона
Другие страны17:15
Экс-звезда Ливерпуля полноценно вернулся в родной клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK