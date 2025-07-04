Молодая аргентинка установила рекорд Уимблдона

Аргентинская теннисистка Солана Сьерра сенсационно вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира. Она стала первой лаки-лузером Открытой эры с таким достижением, сообщает OptaAce.

Сьерра проиграла в финале квалификации, но попала в основную сетку после снятия соперниц. В первом раунде аргентинка выбила австралийскую теннисистку Оливию Гадецки, во втором – британку Кэти Бултер, а в третьем – испанскую теннисистку Кристину Буксу.

Для Сьерры Уимблдон этого года стал первым в карьере с выступлениями в основе. Она уже обновила персональный рекорд выступлений на мэйджорах. До этого 21-летняя аргентинка дважды вылетала в первых кругах (US Open, Ролан Гаррос).

Напомним, француз Джованни Мпетши Перрикар побил скоростной рекорд Уимблдонского турнира.

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