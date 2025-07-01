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Французский теннисист побил скоростной рекорд Уимблдона

В первом раунде мэйджора ушел в небытие один из его ориентиров.
Сегодня, 14:48
Джованни Мпетши Перрикар / Getty Images
Джованни Мпетши Перрикар / Getty Images

Француз Джованни Мпетши Перрикар обновил красноречивый рекорд Уимблдонского турнира. Он выполнил самую быструю подачу в истории соревнований, сообщает официальный X турнира.

В первом круге молодой теннисист встретился с американцем Тейлором Фрицем. Во время одного из розыгрышей Мпетши Перрикар подал со скоростью 246 км/ч. Он превзошел американского теннисиста Тейлора Дента (238 км/ч в 2010 году).

Сам поединок против Фрица сложился драматично. 21-летний богатырь выиграл две партии на тай-брейках, а затем успел проиграть два сета до остановки матча. Доиграют соперники во вторник, 1 июля.

Тем временем россиянин Даниил Медведев вылетел в первом раунде от француза Бенжамена Бонзи.

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