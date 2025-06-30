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Лучший теннисист россии сенсационно покинул Уимблдон, проиграв 64-й ракетке мира

Медведеву было плохо во время игры.
Сегодня, 17:44       Автор: Митя Шитко
Даниил Медведев / Getty Images
Даниил Медведев / Getty Images

Девятая ракетка мира Даниил Медведев вылетел из Уимбодонского турнира 2025.

В первом раунде турнира российский теннисист проиграл представителю Франции Бенжамену Бонзи (АТР 64).

Уимбдон-2025. 1/64 финала

Бенжамен Бонзи (Франция, ATP № 64) – Даниил Медведев (россия, ATP № 9) – 3:1 (7:6, 3:6, 7:6. 6:2)

Это была третья встреча соперников. Бонзи одержал вторую победу над Медведевым. В 2017 году Бенжамен прошел Медведев в первом круге Ролан Гаррос.

Отметим, что во время матча с Бонзи россиянин не сдержал рвоту.

Ранее сообщалось, что Свитолина уверенной победой стартовала на Уимблдоне-2025.

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