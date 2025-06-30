Свитолина уверенной победой стартовала на Уимблдоне-2025
Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела венгерку Анну Бондар в двух сетах. Матч первого круга соревнований длился всего 63 минуты.
В первой партии ключевым стал четвертый гейм. Свитолина взяла подачу соперницы и получила стратегическое преимущество. В седьмом гейме украинка могла закрывать сет, но Бондар отсрочила неудачу к следующему.
Второй же сет обернулся доминированием Свитолиной. Она взяла четыре гейма со старта (два брейка) и позволила оппонентке набрать только пункт. Матчбол украинская теннисистка реализовала на подаче Бондар.
Уимблдон
женщины, 1-й раунд
Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 14) – 3:6, 1:6
К слову, украинка Людмила Киченок проиграла финал Бад-Хомбурга в парном разряде.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!