Свитолина уверенной победой стартовала на Уимблдоне-2025

Первая ракетка Украины направилась во второй раунд мэйджора.

Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела венгерку Анну Бондар в двух сетах. Матч первого круга соревнований длился всего 63 минуты.

В первой партии ключевым стал четвертый гейм. Свитолина взяла подачу соперницы и получила стратегическое преимущество. В седьмом гейме украинка могла закрывать сет, но Бондар отсрочила неудачу к следующему.

Второй же сет обернулся доминированием Свитолиной. Она взяла четыре гейма со старта (два брейка) и позволила оппонентке набрать только пункт. Матчбол украинская теннисистка реализовала на подаче Бондар.

Уимблдон

женщины, 1-й раунд

Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 14) – 3:6, 1:6

К слову, украинка Людмила Киченок проиграла финал Бад-Хомбурга в парном разряде.

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