Людмила Киченок уступила в финале парного разряда турнира в Бад-Гомбурге
Украинка Людмила Киченок в тандеме с австралийкой Эллен Перес уступила в финале парного разряда турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге.
Украинско-австралийский дуэт в решающем поединке потерпел поражение от китаянки Го Ханьюй и теннисистки без страны Александры Пановой - 6:4, 6:7 (4), 5:10.
Читай также: Сестры Киченок и другие получили первых оппоненток в парном разряде Уимблдона-2025
Киченок и Перес взяли первый сет, но затем уступили во второй партии и проиграли на тай-брейке.
Соперницы провели на корте 1 час 48 минут.
WTA 500, Бад-Гомбург, Германия
Парный разряд, финал
Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия) - Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/нейтральный статус) 6:4, 6:7(4), 5:10
В этом решающем матче Киченок и Перес боролись за первый совместный титул. Для украинки этот парный финал стал 24-м, в котором она соревновалась за свой 12-й трофей.
Ранее сообщалось, что украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне-2025.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!