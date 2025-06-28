Людмила Киченок уступила в финале парного разряда турнира в Бад-Гомбурге

Украинка и австралийка Эллен Перес проиграли борьбу за первый совместный титул.

Украинка Людмила Киченок в тандеме с австралийкой Эллен Перес уступила в финале парного разряда турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге.

Украинско-австралийский дуэт в решающем поединке потерпел поражение от китаянки Го Ханьюй и теннисистки без страны Александры Пановой - 6:4, 6:7 (4), 5:10.

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Киченок и Перес взяли первый сет, но затем уступили во второй партии и проиграли на тай-брейке.

Соперницы провели на корте 1 час 48 минут.

WTA 500, Бад-Гомбург, Германия

Парный разряд, финал

Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия) - Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/нейтральный статус) 6:4, 6:7(4), 5:10

В этом решающем матче Киченок и Перес боролись за первый совместный титул. Для украинки этот парный финал стал 24-м, в котором она соревновалась за свой 12-й трофей.

Ранее сообщалось, что украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне-2025.

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