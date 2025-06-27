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Сестры Киченок и другие получили первых оппоненток в парном разряде Уимблдона-2025

Отечественные теннисистки готовятся к травяному мэйджору.
Сегодня, 20:21       Автор: Антон Федорцив
Марта Костюк и Людмила Киченок / Getty Images
Марта Костюк и Людмила Киченок / Getty Images

Пятеро украинок узнали соперниц в парном разряде Уимблдонского турнира. Они будут соревноваться в четырех дуэтах.

Надежда Киченок и Юлия Стародубцева сыграют вместе. В первом круге они будут противостоять паре китаянки Чжан Шуай и "нейтралки" Екатерины Александровой. Они получили 14-й номер посева.

Зато Людмила Киченок выступит в дуэте с австралийской теннисисткой Эллен Перес. Привычную напарницу получила Марта Костюк – румынку Елену-Габриэлу Русе. А нидерландская теннисистка Бибиане Схофс составит компанию Даяне Ястремской.

Поединки 1-го раунда парного разряда Уимблдона-2025 с участием украинок:

  • Кэролайн Доулхайд/София Кенин (США/США, 16) – Бибиане Схофс/Даяна Ястремская (Нидерланды/Украина)
  • Надежда Киченок/Юлия Стародубцева (Украина/Украина)– Екатерина Александрова/Чжан Шуай (нейтр./Китай, 14)
  • Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния)– Анастасия Севастова/Янина Викмайер (Латвия/Бельгия)
  • Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай/Китай) – Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 7)

Напомним, Элина Свитолина и другие украинки получили соперниц в одиночном разряде Уимблдонского турнира.

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