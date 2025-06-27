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Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне

Четыре теннисистки сыграют на старте травяного турнира.
Сегодня, 12:30       Автор: Митя Шитко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В пятницу, 27 июня, состоялась жеребьевка Уимблдона в женском одиночном разряде.

Украину на травяном турнире представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 42) и Юлия Стародубцева (WTA 67).

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Свитолина в первом раунде сыграет против Анны Бондар (Венгрия, WTA 75).

Костюк на старте турнира встретится с Вероникой Эрьявец (Словения, WTA 171).

Ястремская в 1/64 финала проведет поединок против Коко Гауфф (США, WTA 2).

Стародубцева в первом круге сыграет с Франческой Джонс (Великобритания, WTA 125).

Ранее Костюк объяснила, почему не играет на турнирах WTA 250.

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