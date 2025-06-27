Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
В пятницу, 27 июня, состоялась жеребьевка Уимблдона в женском одиночном разряде.
Украину на травяном турнире представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 42) и Юлия Стародубцева (WTA 67).
Читай также: Ястремская проиграла Эале в 1/4 финала Eastbourne International
Свитолина в первом раунде сыграет против Анны Бондар (Венгрия, WTA 75).
Костюк на старте турнира встретится с Вероникой Эрьявец (Словения, WTA 171).
Ястремская в 1/64 финала проведет поединок против Коко Гауфф (США, WTA 2).
Стародубцева в первом круге сыграет с Франческой Джонс (Великобритания, WTA 125).
Ранее Костюк объяснила, почему не играет на турнирах WTA 250.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!