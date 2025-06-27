"Это невозможно": Костюк объяснила, почему не играет на турнирах WTA 250

Украинская теннисистка Марта Костюк пообщалась с подписчиками в социальной сети Instagram.

Костюк рассказала, что не может участвовать на турнирах категории 250.

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"Нужно находиться за пределами топ-30, чтобы попасть на турнир категории 250 напрямую. Каждое соревнование WTA 250 имеет две wild card, зарезервированы для теннисисток из топ-30.

Чтобы получить wild card на такой турнир с моим текущим рейтингом, мне нужно либо пригласить ее заранее, либо быть местной теннисисткой, или чемпионкой прошлых лет.

Я хотела сыграть на таких турнирах в этом году, и не один раз, но из-за правил это было невозможно".

Отметим, что Марта Костюк занимает 26-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что теннисистка российского происхождения едва не подралась с соперницей после матча.

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