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Теннисистка российского происхождения едва не подралась с соперницей после матча

Юлия Путинцева болезненно отреагировала на поражение от Марии Саккари.
Сегодня, 15:50       Автор: Василий Медвидь

В рамках турнира в Бод-Гомбурге произошло неприятное событие.

Теннисистка российского происхождения Юлия Путинцева, выступающая за Казахстан, уступила Марии Саккари и достаточно болезненно отреагировала на это поражение.

Путинцева начала словесно спорить с Саккари сразу после завершения поединка, что едва не привело к драке между представительницей Казахстана и греческой спортсменкой.

Отметим, что в следующем раунде соревнований в Германии Мария может сыграть с «безфлажкой» Екатериной Александровой.

Также стоит сказать, что на турнире выступают Марта Костюк и Элина Свитолина.

Ранее Даяна Ястремская, представляющая Украину на турнире в Ноттингеме, установила уникальное достижение для нашего тенниса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мария Саккари Юлия Путинцева

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