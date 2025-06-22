Теннисистка российского происхождения едва не подралась с соперницей после матча
В рамках турнира в Бод-Гомбурге произошло неприятное событие.
Теннисистка российского происхождения Юлия Путинцева, выступающая за Казахстан, уступила Марии Саккари и достаточно болезненно отреагировала на это поражение.
Путинцева начала словесно спорить с Саккари сразу после завершения поединка, что едва не привело к драке между представительницей Казахстана и греческой спортсменкой.
Отметим, что в следующем раунде соревнований в Германии Мария может сыграть с «безфлажкой» Екатериной Александровой.
Также стоит сказать, что на турнире выступают Марта Костюк и Элина Свитолина.
Ранее Даяна Ястремская, представляющая Украину на турнире в Ноттингеме, установила уникальное достижение для нашего тенниса.
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