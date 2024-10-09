Звездная теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы
Марию Саккари беспокоит травма плеча.
Греческая теннисистка Мария Саккари больше не выйдет на корт в этом сезоне. Об этом спортсменка лично сообщила в своих социальных сетях.
Решение о досрочном завершении нынешнего сезона Саккари приняла из-за травмы плеча.
"Последние несколько недель моей основной целью было восстановление плеча после травмы. К сожалению, из-за этого я вынуждена завершить сезон раньше, чем планировала", - написала теннисистка.
🫶🏼🫶🏼🫶🏼 https://t.co/W2ghXQG9Rl— Maria Sakkari (@mariasakkari) October 8, 2024
Стоит отметить, что этот сезон досрочно завершила и украинская теннисистка Элина Свитолина, которую тоже беспокоит ряд травм.
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