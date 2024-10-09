iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Звездная теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы

Марию Саккари беспокоит травма плеча.
Сегодня, 08:15
Мария Саккари / Getty Images
Мария Саккари / Getty Images

Греческая теннисистка Мария Саккари больше не выйдет на корт в этом сезоне. Об этом спортсменка лично сообщила в своих социальных сетях.

Решение о досрочном завершении нынешнего сезона Саккари приняла из-за травмы плеча.

"Последние несколько недель моей основной целью было восстановление плеча после травмы. К сожалению, из-за этого я вынуждена завершить сезон раньше, чем планировала", - написала теннисистка.

Стоит отметить, что этот сезон досрочно завершила и украинская теннисистка Элина Свитолина, которую тоже беспокоит ряд травм.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Мария Саккари

Статьи по теме

Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25 Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300 Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
Кубок Лэйвера-2024: Европа вернула себе трофей, победив Мир 13:11 Кубок Лэйвера-2024: Европа вернула себе трофей, победив Мир 13:11
Украинцы на US Open: Людмила Киченок сегодня сыграет в финале парного разряда Украинцы на US Open: Людмила Киченок сегодня сыграет в финале парного разряда
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

НБА10:36
НБА. Предсезонные матчи: Атланта и Индиана сыграли без обороны, Клипперс одолели Бруклин
Европа10:33
Иньеста установил уникальное достижение, завершив карьеру
Европа09:58
Звезда Барселоны поддержал Карвахаля: Это печальная новость
НБА09:43
Майами переименует арену в честь президента клуба
Европа09:29
"ПСЖ - это дерьмо": бельгийский футболист вспомнил об откровенном разговоре с Месси
Лига наций08:45
Грузинский защитник Шахтера - о матче с Украиной в Лиге наций: Очень сильная команда
Теннис08:40
Цуренко через травму не смогла доиграть матч с Линетт в Ухане
Теннис08:15
Звездная теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы
Лига Чемпионов07:43
Соперник Шахтера в ЛЧ уволил наставника
Бокс01:10
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK