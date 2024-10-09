Звездная теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы

Греческая теннисистка Мария Саккари больше не выйдет на корт в этом сезоне. Об этом спортсменка лично сообщила в своих социальных сетях.

Решение о досрочном завершении нынешнего сезона Саккари приняла из-за травмы плеча.

"Последние несколько недель моей основной целью было восстановление плеча после травмы. К сожалению, из-за этого я вынуждена завершить сезон раньше, чем планировала", - написала теннисистка.

Стоит отметить, что этот сезон досрочно завершила и украинская теннисистка Элина Свитолина, которую тоже беспокоит ряд травм.

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