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Свитолина досрочно завершила сезон

Украинка испытывает проблемы со здоровьем.
Сегодня, 15:41
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) объявила о досрочном завершении сезона.

По словам спортсменки, она имеет проблемы со здоровьем, из-за чего не сможет доиграть до конца года.

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"У меня был неплохой сезон. Я уже закончила сезон сейчас, потому что травмировалась. Для меня удался неплохой сезон, закончить его в топ-30 в этом году тоже – это неплохо, если считать, что я больше была травмирована в этом сезоне.

Олимпиада прошла неплохо. К сожалению, я не смогла принести медаль, но были классные победы. Удалось ли подойти к Играм на пике формы, учитывая травму? Нет, на пике не удалось.

Я не сыграла так, как хотела и на следующих турнирах, потому что была травмирована. Хотелось большего, хотелось сыграть лучше. Сейчас я буду лечить свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой сезон лучше", - сказала Элина.

Ранее сообщалось, что Людмила Киченок установила рекорд Украины благодаря победе на US Open.

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