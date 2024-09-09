Людмила Киченок установила рекорд Украины благодаря победе на US Open

Украинка поднялась в топ-5 рейтинга WTA в парном разряде.

WTA обновила рейтинг парного разряда после проведения последнего в этом году турнира Большого Шлема - US Open.

В топ-5 попала украинка Людмила Киченок, которая собственно и выиграла в паре с Еленой Остапенко турнир в женском парном разряде.

Теннисистка поднялась с 17 на 5 место. Тем самым, она установила национальный рекорд Украины, который уже до того принадлежал ей.

Ранее лучшей позицией для Киченок и соответственно для всех украинских теннисисток была седьмая строчка, которую она имела в марте прошлого года.

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