iSport.ua
Русский Українська

Ястремская установила уникальное для украинского тенниса достижение

Украинка первой сыграет в финале турниров WTA на всех покрытиях.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская установила новое для украинского спорта достижение.

Напомним, накануне Даяна пробилась в финал WTA-250 в Ноттингеме. Благодаря это она стала первой украинкой, которая дошла до финалов турниров WTA на всех покрытиях.

Ранее Ястремская пять раз участвовала в финалах на харде, один раз на грунте, а теперь впервые сыграет в финале на траве.

Также стоит отметить, что ранее до финала турнира WTA на траве доходила только Екатерина Володько, выигравшая титул в Бирмингеме в 2008 году.

Со всеми результатами Даяны Ястремской в 2025 году вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даяна Ястремская

Статьи по теме

Ястремская одолела Линетт по пути к финалу Nottingham Open Ястремская одолела Линетт по пути к финалу Nottingham Open
Ястремская обновила карьерный ориентир в Ноттингеме Ястремская обновила карьерный ориентир в Ноттингеме
Пятерка украинок выступит в парном разряде Уимблдона Пятерка украинок выступит в парном разряде Уимблдона
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Интера и Боруссии Дортмунд на клубном ЧМ, старт четвертьфиналов на молодежном Евро
просмотров

Последние новости

19:59
Беллингем забил первый гол за Боруссию Дортмунд
Европа19:49
Конте - о тренировках: Сегодня мы делаем треть от того, что делали в наше время
Европа19:34
Чемпион мира возглавит новичка Серии А
Европа19:14
Реал отказался от покупки хавбека сборной Германии
Европа18:56
Клуб Ла Лиги отказался продавать своего лидера в Милан
Киберспорт18:37
Старый ростер NaVi сыграет первый матч на PGL Wallachia Season 5 против эмиратской организации
Украина18:29
Ризнык высказался о начале работы с Тураном
Легкая атлетика18:20
Магучих досрочно квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги
Европа17:56
Кейн: Клубный чемпионат мира показывает, насколько важен футбол во всем мире
Формула 117:45
Бывший пилот Формулы-1 объяснил, что отличает Пиастри от Норриса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK