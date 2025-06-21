Ястремская установила уникальное для украинского тенниса достижение

Украинка первой сыграет в финале турниров WTA на всех покрытиях.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская установила новое для украинского спорта достижение.

Напомним, накануне Даяна пробилась в финал WTA-250 в Ноттингеме. Благодаря это она стала первой украинкой, которая дошла до финалов турниров WTA на всех покрытиях.

Ранее Ястремская пять раз участвовала в финалах на харде, один раз на грунте, а теперь впервые сыграет в финале на траве.

Также стоит отметить, что ранее до финала турнира WTA на траве доходила только Екатерина Володько, выигравшая титул в Бирмингеме в 2008 году.

Со всеми результатами Даяны Ястремской в 2025 году вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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