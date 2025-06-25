Свитолина неожиданно вылетела из турнира в Бад-Гомбурге

В рамках второго раунда турнира серии WTA500 в Бад-Гомбурге, Германия, украинка Элина Свитолина встретилась с бразильянкой Беатрис Аддад Майей.

Свитолина хорошо начала поединок, одержав победу в первом сете со счетом 6:3.

Во второй партии Беатрис Аддад Майя смогла вернуться в игру - 4:6.

Заключительный, третий сет дошел до тай-брейка. Бразильянка имела несколько матч-пойнтов при счете 3:6 в тай-брейке, но все эти матч-пойнты Свитолина смогла отыграть, однако затем Беатрис дожала Элину и прошла в следующий раунд.

Элина Свитолина - Беатрис Аддад Мая (Бразилия) - 6:3, 4:6, 6:7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!