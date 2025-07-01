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Стародубцева прошла в следующий раунд Уимблдона

Украинка в волевом стиле одолела британку Франческу Джонс.
Сегодня, 19:35
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стартовала на Уимблдоне матчем против Франчески Джонс.

Стародубцева уступила в первом сете со счетом 3:6.

Впрочем, в дальнейшем Юлия смогла перевернуть игру «с ног на голову» и взяла следующий сет со счетом 6:1.

В заключительной партии наша спортсменка победила с аналогичным счетом и прошла во второй раунд.

Соперницей украинки станет россиянка Людмила Самсонова.

Юлия Стародубцева - Франческа Джонс (Великобритания) - 3:6

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