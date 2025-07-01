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Костюк сенсационно проиграла квалифаерке на старте Уимблдона

Украинка уступила в трех сетах представительнице второй сотни тура.
Сегодня, 15:18
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Отечественная теннисистка Марта Костюк не смогла одолеть первый круг Уимблдонского турнира. Она в трех сетах уступила представительнице Словении Веронике Эрьявец.

В дебюте встречи балканка удивила смелостью. С брейком она повела 2:0, но Костюк быстро восстановила статус-кво. В восьмом гейме украинка еще раз взяла подачу Эрьявец, так что в следующем закрыла сет в свою пользу.

Вторая партия стартовала с обмена брейками. В шестом гейме словенская теннисистка еще раз завоевала пункт на подаче Костюк. Та попыталась реваншироваться в следующем, но затяжной гейм, а впоследствии и сет забрала Эрьявец.

Трудным для Костюк показался старт решающей партии. Она "под ноль" отдала собственную подачу и вынуждена была догонять. Отыгралась украинка в шестом гейме, но балканка сделала еще один брейк в девятом и далее оформила победу.

Уимблдон
женщины, 1-й раунд
Вероника Эрьявец (Словения, Q) – Марта Костюк (Украина, 26) – 3:6, 6:3, 6:4

Напомним, украинка Элина Свитолина одержала уверенную победу в первом раунде мэйджора.

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