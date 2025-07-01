Ястремская сенсационно выбила Гофф в первом раунде Уимблдона

В рамках Уимблдона Даяна Ястремская встретилась с одной из фавориток Коко Гофф.

Украинка на бумаге была аутсайдером, но в первом сете показала, что не станет для американки легкой соперницей, победив 7:6.

Вторая партия вообще стала очень легкой именно для Ястремской, а не для Гауфф. Даяна не оставила ни единого шанса Коко, обыграв ее 6:1.

Ранее во второй раунд прошла Юлия Стародубцева.

Даяна Ястремская - Коко Гофф (США) - 7:6, 6:1.

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