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Ястремская совершила победный камбек против "нейтралки" на Уимблдоне

Украинская теннисистка в борьбе пробилась в третий круг турнира.
Сегодня, 20:10       Автор: Игорь Мищук
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В четверг, 3 июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская провела матч второго раунда Уимблдона-2025.

Украинка в трех сетах одержала победу над нейтральной соперницей с российским паспортом Анастасией Захаровой.

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Ястремская уступила в первой партии 5:7, но взяла вторую, отыгравшись со счета 3:5 и переведя поединок в решающий отрезок.

В третьем сете украинская теннисистка вела 3:0, но позволила оппонентке вернуться в игру. Судьба противостояния решилась на тай-брейке, по итогам которого тяжелую победу праздновала украинка.

Соперницы провели на корте 2 часа 34 минуты.

Уимблдон-2025
Одиночный разряд, второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Анастасия Захарова (нейтральный статус) 5:7, 7:5, 7:6(8)

За выход в 1/8 финала Уимблдона Ястремская будет бороться с победительнцией матча София Кенин (США) - Джессика Боусас Манейро (Испания).

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей украинок на Уимблдоне-2025.

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