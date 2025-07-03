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Стародубцева потерпела поражение во втором раунде Уимблдона

Украинка уступила так называемой нейтральной 19-й ракетке мира.
Сегодня, 19:45       Автор: Игорь Мищук
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

В четверг, 3 июля, украинка Юлия Стародубцева сыграла свой матч второго круга Уимблдона-2025.

Украинская теннисистка противостояла нейтральной спортсменке с российским паспортом Людмиле Самсоновой.

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За игру украинка сумела взять только три гейма, потерпев поражение от 19-й ракетки мира в двух сетах со счетом 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 12 минут.

Уимблдон-2025
Одиночный разряд, второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Людмила Самсонова (нейтральный статус) 2:6, 1:6

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей украинок на Уимблдоне-2025.

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