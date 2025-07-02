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Свитолина прошла "нейтралку" во втором круге Уимблдона

Украинская теннисистка в двух сетах одолела Александру Саснович.
Сегодня, 22:10       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В среду, 2 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина провела свой матч второго раунда Уимблдона.

Первая ракетка Украины в двух сетах одержала победу над нейтральной соперницей с белорусским паспортом Александрой Саснович.

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Свитолина взяла первый сет 6:2, а во второй партии при счете 5:4 оппонентке украинки понадобился медицинский тайм-аут. После возобновления игры украинская теннисистка довела поединок до победы - 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут.

Уимблдон-2025
Одиночный разряд, второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Александра Саснович (нейтральный статус) 6:2, 6:4

Следующей соперницей Свитолиной в третьем раунде турнира станет бельгийка Элизе Мертенс.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей украинок на Уимблдоне-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Элина Свитолина

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