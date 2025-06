Свитолина установила рекорд на турнирах Grand Slam

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на Уимблдоне, обыграв Анну Бондар из Венгрии.

Как сообщает статистический портал OptаAce, Свитолина является одной из двух непобежденных теннисисток в стартовых раундах на турнирах Grand Slam в женском одиночном разряде за последние 7 лет.

Подобным достижением может отметиться бывшая первая ракетка мира Эшли Барти, которая завершила карьеру в марте 2022 года.

Свитолина за этот период имеет результат 21-0, а у Барти статистика - 10-0.

