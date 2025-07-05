Ястремская проиграла Бузас Манейро в третьем круге Уимблдона

Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро выбила последнюю представительницу Украины в одиночном разряде Уимблдонского турнира. Даяна Ястремская уступила в трех сетах.

В первой партии Ястремская упустила рывок соперницы. После двух брейков Бузас Манейро она фактически сдалась. Вместо этого украинка решила сосредоточиться на подготовке ко второму сету.

Этот подход сработал. Ястремская начала с четырех выигранных геймов подряд, несмотря на длительный перерыв из-за дождя. В конце концов, испанская теннисистка сумела взять всего два гейма.

Самым конкурентным стал третий сет. Оппонентки сражались фактически на каждой подаче. Тем не менее, сильнее оказалась Бузас Манейро. Пиренейка с единственным брейком вырвала путевку в следующий круг соревнований.

Уимблдон

женщины, 3-й раунд

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:1, 2:6, 6:3

Напомним, накануне Элина Свитолина проиграла бельгийской теннисистке Элизе Мертенс.

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