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Ястремская проиграла Бузас Манейро в третьем круге Уимблдона

Украинка зачехлила ракетку на травяном мэйджоре.
Сегодня, 16:41       Автор: Антон Федорцив
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро выбила последнюю представительницу Украины в одиночном разряде Уимблдонского турнира. Даяна Ястремская уступила в трех сетах.

В первой партии Ястремская упустила рывок соперницы. После двух брейков Бузас Манейро она фактически сдалась. Вместо этого украинка решила сосредоточиться на подготовке ко второму сету.

Этот подход сработал. Ястремская начала с четырех выигранных геймов подряд, несмотря на длительный перерыв из-за дождя. В конце концов, испанская теннисистка сумела взять всего два гейма.

Самым конкурентным стал третий сет. Оппонентки сражались фактически на каждой подаче. Тем не менее, сильнее оказалась Бузас Манейро. Пиренейка с единственным брейком вырвала путевку в следующий круг соревнований.

Уимблдон
женщины, 3-й раунд
Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:1, 2:6, 6:3

Напомним, накануне Элина Свитолина проиграла бельгийской теннисистке Элизе Мертенс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Даяна Ястремская

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