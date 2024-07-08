"Варварский обстрел": Шевченко отреагировал на массированный ракетный удар россии по Украине

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о массированном ракетном обстреле россиянами украинских городов, в частности о попадании в детскую больницу Охматдет в Киеве.

"Более 40 ракет выпустила россия по Украине сегодня утром. Одна из них серьезно повредила главное здание крупнейшей детской больницы в Украине - Охматдета, где ежегодно лечится более 20 000 детей. Число пострадавших неизвестно, киевляне пришли разбирать завалы.

Варварский обстрел - еще одно ужасное свидетельство, что Украина воюет с террористами и борется за свое существование.

Мир должен видеть, что происходит в стране каждый день. Помогайте Украине выстоять", - написал Шевченко.

Также глава УАФ показал кадры разбора завалов после удара по Охматдету.

Ранее легендарный футболист Милана высказался о войне в Украине.

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