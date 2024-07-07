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"Это ваш край, вы заслуживаете жить в нем счастливыми": Легенда Милана - о войне в Украине

Дженнаро Гаттузо выразил восхищение украинским народом.
Сегодня, 15:35
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Легенда Милана Дженнаро Гаттузо, ныне возглавляющий Хайдук, поддержал украинский народ в его борьбе с российскими захватчиками.

Слова итальянца приводит пресс-служба Шахтера, который провел товарищеский матч с хорватским клубом (1:1)

"Это чрезвычайно гордый народ, большого сердца и большой благородной цели. Они действительно невероятные, они живут в чрезвычайно сложных условиях, к сожалению, очень много людей отдали свою жизнь.

Единственное, на что я надеюсь - это закончится как можно скорее. Это нечестно по отношению к этому замечательному народу и этой замечательной стране.

Это их земля, это их место, где украинцы родились, где жили их родители, где живут их дети. Это ваш край, и вы заслуживаете жить в нем счастливыми.

Если пытаться искать какой-то позитив в этом, то действительно приятно видеть ту гордость, которую демонстрирует народ Украины", - сказал Гаттузо.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал уход легионеров во время войны.

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