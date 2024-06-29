Палкин: ФИФА нам не помогла, она игнорирует Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал уход легионеров во время войны.

По словам функционера, донецкий клуб несогласен с действиями ФИФА, которая попросту игнорировала призывы клуба о помощи.

"ФИФА нас игнорирует. Она буквально игнорирует наши звонки и просьбы, в частности относительно игроков, которые ушли после российского вторжения, как Тете в Лион или Манор Соломон в Тоттенхэм. Они ушли в аренду и не вернулись, несмотря на контракты, без всякой финансовой компенсации для Шахтера.

ФИФА нам не помогла. Наши запросы остались без ответа, хотя ситуация была ненормальной. ФИФА не интересуется нами и действует в своих интересах, не беспокоясь о нашей ситуации или наших трудностях. Мы вынуждены справляться, не имея возможности рассчитывать на ФИФА, которая, очевидно, имеет другие проблемы", - цитирует Палкина RMC Sport.

Ранее также сообщалось, что Шахтер неплохо заработал на продаже хавбека датскому клубу.

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