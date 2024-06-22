Принес победу и напомнил о важном: Яремчук призвал освободить украинских военнопленных

Форвард сборной Украины воспользовался возможностью, чтобы напомнить об украинцах в плену.

Роман Яремчук стал одним из героев сборной Украины, забив победный гол в матче против Словакии (2:1) в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

Эта победа сохранила "желто-синих" в гонке за место в плей-офф турнира, за которое борются все команды группы Е (Румыния, Словакия, Бельгия).

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И на следующий день после триумфа Яремчук напомнил о настоящих героях, которые защищают Украину от российских оккупантов, но которые, к сожалению, до сих пор находятся в плену.

Футболист опубликовал в Instagram фото с табличкой, на которой на английском написано: "Освободите защитников Азовстали".

Напомним, что за счет результативного удара в матче против Словакии Роман Яремчук вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Украины на чемпионатах Европы и мира.

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